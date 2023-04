Il Signore degli Anelli,un fan vestito da Galdalf incontra Ian McKellen: il video è virale

Non erano altissime le probabilità di incontrare Ian McKellen per un fan che ha deciso di fare un giro dei pub nelle vesti di Galdalf, il mago più celebre de Il Signore degli Anelli.

Eppure la vita opera in modi a noi misteriosi, perchè il fan ha incontrato nel corso della serata proprio Ian McKellen: a pubblicare le prove dell'insolita serata è stata Scarlet Learmonth, amica di Ben Coyles il fan che ha deciso di fare un giro dei pub a Bristol, in Inghilterra, in costume. L'incontro con McKellen, che ha interpretato il mago in tutti e tre i film de Il Signore degli Anelli e nella trilogia de Lo Hobbit, è andato subito virale su Tik Tok.

"Eravamo al penultimo pub del giro dei pub e - ha raccontato Felix Spencer, amico di Ben, a Lancashire Telegraph - mentre ci stavamo camminando, qualcuno si avvicina alle mie spalle e mi chiede se gli piacerebbe che il nostro Gandalf incontrasse il vero Gandalf. Pensavo fosse qualcuno che stava solo scherzando, ma quando mi giro per parlargli, fa un gesto verso il suo amico. All'inizio mi ci vuole un po' per rendermi conto, ma poi vedo che si tratta, in realtà, di Ian McKellen."

La trilogia di J. R. R. Tolkien sta vivendo una nuova giovinezza grazie alla serie prequel Gli Anelli del Potere prodotta da Amazon Studios e all'annuncio di nuovi film de Il Signore degli Anelli attualmente in lavorazione alla Warner Bros. Discovery. Anche una delle star della trilogia Elijah Wood ha parlato di un suo possibile ritorno nella Terra di Mezzo.

Non vediamo l'ora dell'arrivo di nuovi show de Il Signore degli Anelli!