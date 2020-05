Il Signore degli Anelli, fan in lotta sui social: meglio Aragorn o Legolas?

Che vinca l'eroe tolkeniano migliore: in queste ore il social network Twitter è diventato il teatro di un'epica battaglia per i fan de Il Signore degli Anelli, che stanno cercando di decidere chi il loro preferito fra Legolas e Aragorn.

Legolas Thranduilion (o Legolas Verdefoglia) è un personaggio di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese JRR Tolkien: uno degli elfi del Bosco Atro, figlio di re Thranduil (come visto in Lo Hobbit) e uno dei nove membri della Compagnia dell'Anello, stringe amicizia con il nano Gimli nonostante i dissapori tra le due razze. E' un discendente della linea regale degli Elfi Sindar, e anche se nel romanzo non si fa menzione alla sua età i realizzatori della trilogia cinematografica hanno calcolato che Legolas abbia in realtà 2931 anni, con la sua data di nascita considerata nell'anno 87 della Terza Era.

Ben più precisa la biografia di Aragorn, nato l'1 marzo dell'anno 2931 della Terza Era in una località dell'Eriador: figlio di Arathorn II e sua moglie Gilraen la Bella e conosciuto come Grampasso, salirà al trono di Gondor come Elessar Telcontar come trentanovesimo e ultimo discendente diretto di Elendil e Isildur: dopo aver passato i primi anni di vita in esilio, combatte nella guerra dell'Anello e alla caduta di Sauron, nell'anno 3021 della Terza Era, viene incoronato re di Gondor e di Arnor.

