Il Signore degli Anelli, un fan chiede e Elijah Wood e Sean Astin se Frodo e Sam si amano

L'episodio 3 de Gli Anelli del Potere, serie de Il Signore degli Anelli, è arrivato finalmente su Amazon Prime Video, e mentre i fan ammirano l'ennesima puntata del franchise, Elijah Wood e Sean Astin sono intervenuti al Rose City Comic Con che si è tenuto a Portland, Oregon, dove hanno parlato del rapporto tra i personaggi da loro interpretati.

I protagonisti portati sullo schermo dagli attori sono Frodo Baggins e Samwise Gamgee, che hanno retto totalmente sulle proprie spalle il peso dei film originali della saga. In molti negli anni si sono fatti diverse domande sui due, e un fan ha chiesto ai loro interpreti una cosa nello specifico: "Ho guardato Il Signore degli Anelli per la prima volta un paio di settimane fa... Devo solo chiedere, Frodo e Sam sono innamorati [l'uno dell'altro]?"

La risposta a questa domanda è arrivata dallo stesso Astin, che ha tagliato corto dicendo "al 100 percento". Certo, non possiamo dimenticare una cosa importante: il suo personaggio, Sam, infatti, si è sposato con Rosie Cotton nel franchise, e l'attore ha in effetti aggiunto "non ditelo a Rosie". Wood ha semplicemente sorriso alle parole del collega, senza aggiungere altro.

Cosa ne pensate voi? Fatecelo sapere nei commenti.