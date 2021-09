Il Signore degli Anelli, i fan celebrano sui social l'Hobbit Day

Ogni 22 settembre i fan de Il Signore Degli Anelli si riversano sui social media per festeggiare l’Hobbit Day, ovvero il compleanno di due degli amati protagonisti: Frodo e Bilbo Baggins.

Come rivelato nella trilogia de Il Signore degli Anelli, sia Bilbo che Frodo festeggiano il loro compleanno il 22 settembre e questa data è celebrata su Internet come Hobbit Day.

Il film Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello di Peter Jackson inizia con la festa per il 111° compleanno di Bilbo, che nacque nell'anno 2890 mentre l'anno di nascita di Frodo era il 2968, entrambi all'interno della Terza Era. Per celebrare l'evento, i fan della serie fantasy di Tolkien hanno usato i social media per augurare ogni bene ai personaggi e al franchise in generale, come potete vedere nei tweet in calce alla notizia.



L'account Twitter della Nuova Zelanda, considerata da molti la Terra di Mezzo sulla Terra, sta pubblicando una serie di immagini e dettagli delle famose location delle riprese del Signore degli Anelli.

Sia Bilbo che Frodo sono probabilmente i personaggi più importanti e cruciali dell'epopea fantasy di Tolkien. Bilbo Baggins è stato interpretato dal compianto Ian Holm ne Il Signore degli Anelli, mentre Martin Freeman ha ripreso il ruolo di un Bilbo più giovane nella trilogia de Lo Hobbit. Per quanto riguarda Frodo, Elijah Wood ha interpretato il personaggio in entrambe le trilogie dei film, riprendendo il ruolo solo per alcune scene ne Lo Hobbit.



Intanto per gli appassionati sono in arrivo i francobolli celebrativi per i vent'anni de Il Signore degli Anelli e un nuovo super cofanetto in 4K de Il Signore degli Anelli davvero imperdibile e immancabile nelle vostre collezioni!