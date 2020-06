Il Signore degli Anelli, FaceApp colpisce la saga: il risultato è esilarante

Sulla pagina Facebook Tolkien Italia sono state pubblicate le immagini dei personaggi più importanti della saga cinematografica de Il Signore degli Anelli nella versione modificata con FaceApp. L'applicazione che in questi giorni è tornata prepotentemente di moda colpisce anche il franchise di Peter Jackson e il risultato è esilarante.

Le immagini di Frodo e degli altri personaggi de Il Signore degli Anelli che cambiano sesso grazie all'applicazione hanno ottenuto grande successo su Facebook e i fan si sono divertiti a commentare i risultati del filtro.

Qualche settimana fa su Zoom i membri principali del cast si sono ritrovati in una reunion de Il Signore degli Anelli organizzata da Josh Gad, che in queste settimane di lockdown si è preso la briga di raggruppare diversi personaggi di film cult in videochiamate davvero esilaranti.



Queste settimane di quarantena sono state utili per molti fan che hanno deciso di tornare a rivedere la saga de Il Signore degli Anelli e la trilogia successiva, Lo Hobbit, entrambe dirette da Peter Jackson che ha portato sullo schermo le storie raccontate da J.R.R. Tolkien.

La saga ora si appresta ad avere un futuro sul piccolo schermo. Su Everyeye trovate un approfondimento su quello che potrebbe essere il futuro de Il Signore degli Anelli in tv. Inoltre potete scoprire 10 straordinarie curiosità su Il ritorno del Re, ultimo capitolo della prima trilogia che conclude l'avventura di Frodo con il celeberrimo anello.