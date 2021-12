Il Signore degli Anelli, l'erba pipa è la marijuana della Terra di Mezzo?

Gli hobbit, che popolo meraviglioso! Gli appartenenti alla razza di Frodo, Sam, Merry e Pipino sono un inno alla felicità nascosta nelle piccole cose: cibo, vino, altro cibo, altro vino, la compagnia giusta e... Certo, un po' di erba pipa! Ma cos'è esattamente quest'erba di cui tanto spesso sentiamo parlare ne Il Signore degli Anelli?

Non giriamoci intorno: il sospetto che si tratti di qualcosa di molto simile alla marijuana è sorto in più di un fan della saga! La cosa, d'altronde, avrebbe effettivamente senso: gli hobbit sono un popolo pacifico e tendente al relax, per cui non ci risulta troppo difficile immaginarceli ad apprezzare le qualità di un'erba che funga, diciamo, da incentivo in tal senso.

Tolkien, però, smentisce quest'interpretazione: nelle appendici de Il Signore degli Anelli, infatti, lo scrittore descrive l'erba pipa come di una probabile variante di una pianta appartenente alla famiglia della Nicotiana, vale a dire quella a cui appartiene il semplice tabacco. Essendo lo stesso Tolkien un noto fumatore (non è raro trovare immagini dello scrittore in compagnia della sua pipa), in effetti, la cosa non risulta poi così strana.

Niente sostanze psicoattive, dunque: gli hobbit, d'altro canto, sono fin troppo capaci di rilassarsi senza bisogno di aiutini esterni! Abitudini dei nostri a parte, comunque, scopriamo insieme come mai Sauron ci abbia messo tanto a trovare l'Anello.