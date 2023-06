Il Signore degli Anelli: Embracer Group annuncia un ridimensionamento dell'azienda

La compagnia che ha acquistato i diritti relativi alle storie ambientate nel mondo di Il Signore degli Anelli, la Embracer Group, ha appena annunciato una ristrutturazione del gruppo che porterà a licenziamenti e chiusure per venire incontro a esigenze di risparmio dei costi, allocazione dei capitali, efficienza e consolidamento.

Mentre si susseguono le voci a proposito dei nuovi film de Il Signore degli Anelli che verranno prodotti dalla casa svedese, un piccolo terremoto sembra aver scosso le fondamenta dell’azienda di videogiochi che starà dietro la pubblicazione di Warhammer 40000 Space Marine 2.

Una lettera recapitata al personale da parte dell’amministratore delegato rivela le prossime mosse dell’Embracer Group con Matthew Karch e Phil Rogers chiamati a guidare il cambiamento.

La ristrutturazione, per come è stata annunciata, si dividerà in diverse fasi che si susseguiranno nei prossimi nove mesi. Ecco le parole di Lars Wingefors, fondatore e CEO del gruppo: “Sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito negli ultimi anni e dobbiamo riconoscere che ci stiamo avviando verso un anno solido. Embracer è stata fondata sui valori della fiducia, di uno sguardo sul lungo termine e sul desiderio di abbracciare prospettive diverse. Per quanto difficili siano alcune delle decisioni che prenderemo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, le prenderemo perché siamo certi che ne usciremo come un’azienda più forte ed efficiente”.

In attesa di capire quale sarà il nuovo assetto della compagnia che ha acquistato la Middle-Eath Enterprises, vi lasciamo alla reazione, per niente intimorita, di Amazon rispetto ai nuovi film de Il Signore degli Anelli che si contrapporranno alla serie tv del colosso di Jeff Bezos.