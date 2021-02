Il Signore degli Anelli, Elon Musk cita Frodo e l'Unico per un post sui Bitcoin

Mentre continuano le riprese dell'attesissima serie televisiva targata Amazon Prime Video dedicata al Signore degli Anelli, che ricordiamo sarà ambientante durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, in un nuovo tweet via social il fondatore di Tesla e SpaceX, Elon Mask, ha citato l'opera di Tolkien per parlare dei Bitcoin.

Più nello specifico, per l'esattezza, il miliardario imprenditore di origini sudafricane, eletto di recente uomo più ricco al mondo e superando dunque il patrimonio personale di Jeff Bezos, ha condiviso via Twitter un'immagine dedicata al recente rendimento in borsa del Bitcoin, la criptovaluta che al momento attuale ha un valore di 1 Bitcoin = 39,276 euro.



Proprio per questo, nella sua riconosciuta lungimiranza, Elon Musk è arrivato a promettere di recente l'apertura della sua Tesla al mercato dei Bitcoin, annunciando che sarà presto possibile acquisire una delle macchine prodotte dalla casa automobilistica proprio utilizzando la criptovaluta. A seguito delle sue dichiarazioni, poi, ha pubblicato via social l'immagine che mostra un anello con il simbolo di Bitcoin impresso in testa e la scritta "una valuta per dominarli tutti".



E in didascalia ha scritto: "Frodo era il perdente. Tutti pensavano che avrebbe fallito, soprattutto lui stesso", questo come chiaro riferimento alla tante critiche mosse dalle borse e dai mercati dal Bitcoin e alla sfiducia generale relativa a bolle di mercato e altri simili giochi economici.