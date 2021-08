Il signore degli anelli, Elijah Wood vuole un film su GTA: 'Sarebbe fantastico'

Dalla Terra di Mezzo a Liberty City il passo è evidentemente molto breve: nel corso di una recente intervista promozionale Elijah Wood, interprete di Frodo nella trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson, ha parlato della possibilità di un film su GTA, celebre videogame di Rockstar.

Parlando su Hot Ones, Elijah Wood è stato interpellato dal presentatore Sean Evans sulla sua passione per i videogame. All'attore è stato chiesto quale videogioco secondo lui sarebbe più adatto per un adattamento cinematografico o televisivo, e a quel punto l'interprete di Frodo non ha avuto dubbi e senza un attimo d'esitazione ha citato Grand Theft Auto: nello specifico, Elijah Wood ha sostenuto che "l'universo di Grand Theft Auto si presterebbe magnificamente per un adattamento cinematografico", aggiungendo che, in particolare, un adattamento di Vice City o GTA V "sarebbe fantastico".

"Credo che l'universo di GTA si possa prestare magnificamente ad un adattamento cinematografico, o al limite ad uno show televisivo" ha dichiarato l'attore. "Anzi credo che Vice City possa essere fantastico, anche se il videogame in qualche modo è ispirato da Miami Vice. Ma GTA 5, voglio dire, quei personaggi incredibili presenti nel contesto di quel gioco ... credo si prestino molto bene sia ad un film che a una serie tv. Sarebbe fantastico."

Il puntuale riferimento di Elijah Wood alla serie tv di Miami Vice ci offre lo spunto per riproporvi il nostro speciale su Miami Vice di Michael Mann, il film con Colin Farrell e Jamie Foxx che l'autore realizzò basandosi sulla serie televisiva da lui stesso prodotta negli anni '80. Nel frattempo, GTA è stato recentemente oggetto di un nuovo poster di Free Guy, il nuovo film con protagonista Ryan Reynolds attualmente in programmazione nei cinema italiani.