Il Signore degli Anelli, Elijah Wood rivela: 'Non ho ancora finito di leggere i libri'

Elijah Wood rimarrà per sempre nel cuore di milioni di appassionati per la sua interpretazione di Frodo Baggins nell'adattamento cinematografico de Il Signore degli Anelli. Tuttavia, nel corso di una recente intervista concessa a Esquire l'attore americano ha svelato un dettaglio che farà imbestialire i fan: non ha mai finito di leggere i libri.

Nel corso dell'intervista, realizzata in occasione del 20° anniversario dell'uscita al cinema de La compagnia dell'anello, Wood ha anche spiegato perché non è mai riuscito a finire di leggere la trilogia del Signore degli Anelli di Tolkien: "Il libro è denso, verboso, incredibile e bellissimo ma è tosto. Trovavo frustrante doverlo leggere mentre contemporaneamente dovevo studiare il mio personaggio. Così ho indirizzato la mia attenzione sul vivere nel mondo del personaggio così come era scritto nella sceneggiatura e mi sono fidato di questo approccio. E ancora non ho finito di leggerlo, 20 anni dopo. E' ridicolo non averlo fatto. E' la mia croce. Ma è una cosa così stupida. Tutti gli altri lo hanno letto".

Wood ha poi ammesso di non uscire con i suoi colleghi Hobbit da parecchio tempo, anche se Sean Astin, Billy Boyd e Dominic Monaghan continuano a invitarlo: "Ogni volta che vanno a cena insieme mi mandano un messaggio con la foto della mia sedia vuota, una cosa molto dolce".

Proprio Sean Astin, recentemente, ha rivelato quale scena lo commuove sempre nella trilogia: "L'ultima scena che abbiamo girato è quella che mi fa sempre piangere nel film. Quando Aragorn si gira e ci guarda e dice ‘Oh, amici miei, non inchinatevi a nessuno’. Quella è stata l'ultima scena girata dai quattro Hobbit. L'ultima scena che ho girato io. Fondamentalmente noi quattro Hobbit stavamo davanti a un green screen o blue screen, o quello che era, e la telecamera si è semplicemente avvicinata e noi abbiamo fatto questo sguardo come a immaginare che tutti si stessero inchinando a noi".

Il Signore degli Anelli è tornato nelle sale la scorsa estate in occasione della riedizione in 4K di tutti e tre i film originali.