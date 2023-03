Il Signore degli Anelli, Elijah Wood sul possibile ritorno di Frodo

Il Signore degli Anelli è un franchise immortale. Vivere nella Terra di Mezzo rimane uno dei sogni più ambiti è il merito bisogna darlo a J. R. R. Tolkien che ha creato un intero universo fatato.

La saga è recentemente tornata sul piccolo schermo con la serie Il Signore degli Anelli- Gli Anelli del Potere, di cui al momento è attiva la produzione della stagione 2. Ma non solo: Warner Bros Discovery ha in mente di creare nuovi film de Il Signore degli Anelli. Proprio in virtù di ciò, nel corso dell'anteprima di Yellowjacket 2, EXTRA ha chiesto a Elijah Wood, l'iconico Frodo della trilogia, se tornerà a vestire i panni dell'hobbit. L'attore era già tornata nel franchise per L'Hobbit: Un viaggio Inaspettata del 2013 e ha risposto così: "Non lo so, ma se ci sono più film che potenzialmente coinvolgono Frodo, vorrei esserci".

Elijah Woo, dunque, sembra propenso a rivivere le avventure della Terra di Mezzo. Ovviamente per questioni legate alla timeline, non c'è spazio per Frodo ne Gli Anelli del Potere in quanto le vicende della serie sono ambientate migliaia e migliaia di anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli. Lo show Amazon è basato sulle appendici dei libri di J. R. R. Tolkien quali la trilogia de Il Signore degli Anelli e di Lo Hobbit: facciamo un po' di chiarezza sulla proprietà dei diritti de Il Signore degli Anelli.

I nuovi film targati Warner Bros si pongono come obiettivo quello di espandere i confini del franchise. Magari ci sarà un posticino per Frodo?