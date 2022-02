Il signore degli anelli: Elijah Wood e Peter Jackson commentano La guerra dei Rohirrim

Stamattina vi abbiamo mostrato la prima immagine de La guerra dei Rohirrim, nuovo film della saga de Il signore degli anelli che uscirà al cinema nel 2024 distribuito da Warner Bros.

L'immagine de Il signore degli anelli: La guerra dei Rohirrim mostra un esercito imponente (che include uno dei Mûmakil, o Oliphaunts) schierato contro un esercito di Rohirrim in arrivo, mentre la città di Edoras delle Terre di Rohan può essere vista in cima alla sua collina sullo sfondo. Come potete vedere in calce all'articolo, sia Elijah Wood che Peter Jackson ha commentato la notizia, ricondividendola sui propri account di Twitter e di Facebook.

L'interprete di Frodo ha palesato il suo entusiasmo con un sintetico "YESSS", mentre il regista della saga cinematografica de La Terra di Mezzo è stato molto più romantico nel citare una delle scene più epiche della sua carriera: "Desti, cavalieri di Rohan ... Un giorno di spade, un giorno rosso prima che sorga il sole!" si legge nel post di Peter Jackson, che aggiunge: "Non vedo l'ora del 2024. Sarò in prima fila per vedere questo film sul grande schermo". Peter Jackson, lo ricordiamo, ha diretto tutti e sei i film della saga de Il signore degli anelli usciti finora, da La compagnia dell anello a Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate.

