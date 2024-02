Il signore degli anelli, Elijah Wood si era perso un premio! La scoperta 20 anni dopo

Sabato sera Elijah Wood e Sean Astin, le due star della saga di Peter Jackson Il signore degli anelli, si sono riuniti sul palco dei SAG Award per presentare il premio alla miglior attrice non protagonista, assegnato alla strafavorita Da'Vine Joy Randolph. Prima della premiazione, tuttavia, è stato proiettato un video d'archivio.

La clip mostrava Astin ritirare il premio per il miglior cast cinematografico ai SAG Award 2004, esattamente vent'anni fa, proprio per Il signore degli anelli - Il ritorno del re, senza la presenza di due colleghi illustri come Viggo Mortensen e proprio Elijah Wood. Se siete fan della saga tratta da Tolkien vi abbiamo preparato la classifica delle 5 armi più forti.



"Com'è possibile che siano passati vent'anni?" ha chiesto Wood al collega, che ha prontamente risposto:"Sono passati vent'anni eppure mi dispiace che tu non fossi lì quella sera". La gag è proseguita:"Sean, dovevi ritirare il premio per me se avessimo vinto. Cosa ne è stato?" e Astin ha risposto:"Beh, è da qualche parte. E se per 'da qualche parte' intendi sullo scaffale del fan di Frodo-7-11 perché l'ha comprato su Ebay? Mi dispiace" ha sorriso Astin, rimproverato subito dal collega con un secco:"Sean!".



"No, ho appena letto quel libro di Marie Kondo ed è stata una sorta di purga. Comunque, l'ho soltanto gettato nel fuoco" ha ironizzato ancora la star de I Goonies. Chissà se Elijah Wood ritroverà quel premio che si è perso da qualche parte, forse a causa proprio del suo fido Samvise Gamgee.



Poche settimane fa, Sean Astin ha compiuto 53 anni, ricordando a tutti quanto siano lontani i tempi del tesoro di Willy l'Orbo.