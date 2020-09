Il Signore degli Anelli, l'edizione in 4K si avvicina: gli aggiornamenti sull'uscita

Il mese scorso The Digital Bits ha anticipato che la Middle Earth Collection 4K Collection, attesa riedizione della saga composta dal Signore degli Anelli e da Lo Hobbit, non sarebbe probabilmente arrivata prima del 2021. Tuttavia, il sito ha ora fornito un aggiornamento che riguarda la prima trilogia di Peter Jackson.

Stando ad alcuni venditori, infatti, l'edizione denominata "The Lord of the Rings: The Motion Picture Trilogy (Theatrical and Extended)" è stata listata per un'uscita a inizio dicembre 2020. A quanto pare, Weta Digital è fiduciosa di riuscire a terminare i lavori sulla remaster in tempo per la pubblicazione entro fine anno.

Nessuna novità invece sulla versione 4K della trilogia de Lo Hobbit, che potrebbe dunque arrivare nei primi mesi del 2021. In ogni caso, The Digital Bits suggerisce che a breve dovrebbe arrivare un annuncio ufficiale dalla stessa Warner Bros.

Presto torneremo nella Terra di Mezzo anche grazie ad Amazon Studios, che proprio in questo periodo sta svolgendo in Nuova Zelanda le riprese della serie prequel de Il Signore degli Anelli, progetto di cui hanno discusso di recente Orlando Bloom ed Elijah Wood.

Peter Jackson, lo ricordiamo, ha vuole restaurare in 4K anche i suoi primi quattro film: Fuori di testa, Meet the Feebles, Splatters – Gli schizzacervelli e Creature del cielo.