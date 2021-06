Il Signore degli Anelli: tutto quello che c'è da sapere sulla storia del Fosso di Helm

Ieri New Line Cinema e Warner Bros. Animation hanno annunciato l'arrivo di The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, nuovo film animato ambientato nel mondo del Signore degli Anelli che racconterà la sanguinosa storia dietro il Fosso di Helm, scenario dell'epica e indimenticabile battaglia che chiude Le Due Torri.

Costruita sul fianco di una montagna e alla fine una stretta valle ad imbuto che la rende perfetta per difendersi anche da un grande numero di nemici, si tratta della più grande fortezza del Regno di Rohan e venne sfruttata dal Re Helm Mandimartello (in originale Hammerhand) nel tentativo di respingere un'invasione degli Esterling e i Dunlandiani.

Rifugiatosi ad Aglarond (vero nome del complesso fortificato) con un seguito di soldati e civili, il popolo di Rohan fu preso d'assedio per mesi in un periodo che sarebbe stato ricordato come il Lungo Inverno, durante il quale gli uomini vennero decimati non solo dalla guerra ma anche dal freddo e dalla fame.

Durante le gelide notti dell'assedio, Re Helm era solito compiere delle sortite solitarie tra i ranghi nemici che venivano annunciate dal grande corno da guerra del fortezza, tramite un suono che incuteva timore in tutti gli assedianti. Si dice che in questo periodo Helm fosse diventato talmente feroce da uccidere molti dei suoi avversari a mani nude, ma una notte non fece ritorno: il suo corpo venne ritrovato congelato ancora in piedi e pronto a combattere.

Sconfitte le forze dei Dunlandiani, la fortezza e per estensione l'intera valle venne nominata Fosso di Helm proprio in nome delle gesta del sovrano caduto. Come raccontato ne Le Due Torri, al Fosso di Helm si svolse poi la battaglia decisiva della Guerra dell'Anello che determinò la sconfitta di Saruman il Bianco.

