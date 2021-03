Il signore degli anelli, Dominic Monaghan riflette sul recasting di Aragorn

Il personaggio di Aragorn è certamente quello più noto nella carriera di Viggo Mortensen, nonostante sia stato ingaggiato soltanto all'ultimo minuto in sostituzione di Stuart Townsend per la trilogia di Peter Jackson. Dominic Monaghan ha approfondito proprio questo cambio repentino nel casting nel corso di un'intervista al Manchester Evening News.

"Non abbiamo avuto la possibilità di salutare Stu [Townsend]. Se n'è andato molto velocemente. Penso che probabilmente fosse triste per come è andata a finire. Ovviamente non posso parlare per lui ma noi eravamo sul set e stavamo arrivando verso la fine della prima settimana e il produttore Barrie Osborne aveva detto ai quattro hobbit 'Potreste aspettare alla fine, perché io e Peter vorremmo dirvi una cosa'" ha dichiarato Monaghan.



"E nella mia ingenuità pensavo che avrebbero detto che avevamo trascorso una settimana fantastica, che adoravano quello che stavano vedendo, 'vi amiamo ragazzi, vi auguro un fantastico fine settimana' bla, bla, bla. E sfortunatamente dissero che Stu aveva abbandonato il progetto. Eravamo tutti sbalorditi, non pensavo che avremmo potuto essere licenziati a quel punto, pensavo fossi dentro... Ma non è stato il caso. E Sean [Astin] disse:'Beh, ha abbandonato il progetto o è stato licenziato?'. E penso che stessero cercando di proteggere Stuart il più possibile. Hanno semplicemente detto 'Lasciamo che te lo dica Stuart, ma non è più con noi'".

Trattandosi di una storia di più di vent'anni fa, senza social, per Dominic Monaghan non è stato così immediato contattare Townsend dopo la notizia.

"Non riuscimmo a contattarlo. L'email era molto nuova in quel periodo; è semplicemente scomparso. Lo rividi anni dopo, e lo rividi qua e là. Ovviamente è stato un duro colpo per lui ma fu implacabile, lavoravamo tutto il tempo, avevamo un giorno libero a settimana. I nostri orari erano assurdi. Non avevi il tempo di piangere qualcosa che disperatamente cercavi di imparare le battute e stare al passo".

La storia ha dei risvolti anche economici. Sapete quali sono gli attori più pagati della saga? In seguito i creatori de Il signore degli anelli ammisero l'errore di scritturare Stuart Townsend, che ovviamente non la prese benissimo:"Rimasi lì a provare ed allenarmi per due mesi, poi venni licenziato il giorno prima dell'inizio delle riprese. Dopodiché mi dissero che non mi avrebbero pagato perché ero in violazione del contratto per non aver lavorato abbastanza a lungo. Passai un periodo difficile con loro, quindi fui quasi sollevato dall'andarmene, fino a quando non mi dissero che non sarei stato pagato. Non ho una buona opinione per i responsabili. Il regista mi voleva e poi a quanto pare ci ha pensato meglio perché voleva qualcuno di vent'anni più grande di me e completamente diverso".



Lo scorso mese di febbraio l'edizione de Il signore degli anelli in 4K è giunta anche nei cinema americani.