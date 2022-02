Il signore degli anelli, i diritti in vendita per 2 miliardi? Interviene Warner Bros.

In questi giorni è arrivata a sorpresa la notizia che i diritti di film e videogiochi per la serie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit sarebbero stati messi in vendita molto presto per un totale di 2 miliardi di dollari: ma cosa ne pensa Warner Bros?

I fan del franchise infatti si sono immediatamente chiesti cosa ne sarebbe stato di Warner Bros. e della sussidiaria New Line Cinema, che possiedono i diritti del Signore degli Anelli da anni: poco dopo l'annuncio del nuovo film de Il signore degli anelli, La guerra dei Rohirrim, che uscirà nel 2024, la major ha risposto immediatamente pubblicando una dichiarazione ufficiale su Variety. Dalle pagine della rivista, un portavoce della Warner Bros. ha osservato che:

"New Line Cinema ha mantenuto i diritti dei film cinematografici, sia live-action che animati, per oltre due decenni. Attualmente siamo in produzione con il nostro film d'animazione 'Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim' e non vediamo l'ora di riportare il nostro pubblico nella Terra di Mezzo". La pubblicazione riporta inoltre che da quando la Warner Bros. ha ottenuto per la prima volta i diritti sul franchise alla fine degli anni '90, la major ha sempre tenuto fede al suo contratto e effettuato "pagamenti periodici" a Saul Zaentz Co. per mantenere il controllo della serie.

Come potreste ricordare da precedenti rapporti relativi ad altri diritti di altre major, queste situazioni solitamente prevedono una finestra temporale entro la quale gli studios possono esercitare il loro diritto su una data priorità: ad esempio, la 20th Century Fox prima di essere acquisita da The Walt Disney Company deteneva i diritti cinematografici di alcuni personaggi della Marvel come Daredevil e I Fantastici Quattro, e all'epoca la major si mosse molto rapidamente per riavviare entrambe le proprietà in modo che potesse continuare a detenerne i diritti. A tal proposito, è altamente probabile che la conferma del film d'animazione Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, arrivata in pompa magna con data d'uscita e addirittura primo concept art, sia stata accelerata proprio per rispettare le clausole contrattuali sui diritti della serie.

I film originali de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson sono stati distribuiti dal 2001 al 2003, con la trilogia de Lo Hobbit arrivata tra il 2012 e il 2014: La guerra dei Rohirrim dovrebbe arrivare nel 2024, ovvero a dieci anni di distanza dall'ultimo film de Il signore degli anelli prodotto da Warner Bros.