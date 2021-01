Il signore degli anelli, diorama LEGO stabilisce un nuovo Guinness World Record: guardate!

Un diorama LEGO ispirato alla saga de Il Signore degli Anelli ha recentemente stabilito il Guinness World Record per il "più grande diorama in mattoni di plastica ad incastro".

La costruzione è composta dalla bellezza di 150 milioni di mattoncini LEGO e, come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, è ispirata al franchise de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Ben cinquanta designer hanno lavorato al progetto per un totale di tre anni, costruendo il set per la Smaerd Land di Blocks Kingdom a Shenzhen, Guangdong, Cina. Il diorama misura circa 190 metri quadri e include varie ambientazioni della Terra di Mezzo come la Contea e Mordor. Il video promozionale, pubblicato sulla pagina YouTube ufficiale del Guinness World Records, ha anche rivelato che il diorama presenta versioni in mattoncini LEGO delle iconiche battaglie di Minas Tirith, il Fosso di Helm, il Cancello nero, oltre a fiumi di lava, un enorme castello e tonnellate di Uruk-hai.

Da precisare che LEGO non ha rilasciato un nuovo set basato sulla saga di JRR Tolkien dallo starter pack per LEGO Dimensions uscito diversi anni fa: secondo i fan il franchise verrà ripreso da LEGO una volta che Amazon pubblicherà la sua imminente serie prequel de Il Signore degli Anelli.

