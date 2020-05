Il Signore degli Anelli, le differenze tra Gandalf il Grigio e Gandalf il Bianco

Come molti di voi già sapranno, Gandalf il Grigio e Gandalf il Bianco non differiscono per una semplice questione di aspetto, ma quanto è cambiato esattamente lo stregone dopo il leggendario combattimento con il Balrog sul finale de La Compagnia dell'Anello?

Apparentemente morto dopo aver affrontato la potente creatura, Gandalf è stato riportato nella Terra di Mezzo da Eru Ilúvatar, essere supremo e creatore dell'universo di cui fa parte Arda, per continuare la sua missione: come unico emissario dei Valar, Gandalf il Bianco ha mantenuto la sua personalità e i suoi ricordi ma gli sono stati donati maggiori poteri e saggezza.

I vestiti e il bastone di colore bianco servono infatti ad indicare la sua nuova posizione tra gli stregoni, di cui Saruman il Bianco era il leader prima di tradire le forze del bene e unirsi a Sauron. Con questo nuovo titolo, a Gandalf è stato dunque permesso di punire Saruman per le sue malefatte.

Una dimostrazione dei suoi nuovi poteri può essere vista ne Le Due Torri durante l'incontro con Theodén, quando Gandalf può facilmente estirpare l'influenza di Saruman ("come il veleno viene estirpato da una ferita!") sul Re di Rohan. Nella versione estesa de Il ritorno del Re, inoltre, il nuovo stregone bianco riesce a spezzare il bastone di Saruman nonostante la pesante sconfitta subita nel loro ultimo incontro.

