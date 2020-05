Il Signore degli Anelli, il dettaglio sul bastone di Gandalf che non avete mai notato

Sono passati ormai vent'anni dal primo film e dal primo trailer ufficiale de Il Signore degli Anelli, ma la trilogia continua ad appassionare legioni di fan e a rivelare qualcosa di nuovo anche a chi la rivede per l'ennesima volta. Un utente Reddit, per esempio, ha scovato un dettaglio inedito che riguarda il personaggio di Gandalf.

Il mago interpretato da Ian McKellen, come sappiamo, possiede un iconico bastone di legno, con le sue iniziali intagliate, che utilizza sia come bastone da passeggio che come bacchetta magica. Ebbene, quello che probabilmente nessuno aveva mai notato è che il bastone contiene al suo interno una pipa.

Nei pressi dell'impugnatura, come si vede nell'immagine in calce alla news, si può infatti di volta in volta incastrare o estrarre l'altro celebre gadget di Gandalf. Un particolare rimasto nascosto, almeno fino ad oggi, quando grazie alle possibilità offerte dall'home video e dai vari servizi streaming (e ultimamente, anche a causa dell'enorme quantità di tempo libero di cui molti dispongono in quarantena) è diventato possibile guardare e riguardare film e serie tv e scoprire anche i dettagli più insospettabili.

Nelle ultime settimane anche in Italia c'è stata una riscoperta della trilogia de Il Signore degli Anelli, trasmessa di nuovo in tv proprio per intrattenere il pubblico durante il lockdown. Abbiamo avuto modo, così, di conoscere dieci curiosità su Il Ritorno del Re.