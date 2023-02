Il signore degli anelli, nuovi dettagli sui film di Embracer Group: saranno dei remake?

Dopo aver letto della reazione di Peter Jackson ai nuovi film de Il signore degli anelli, grazie a The Hollywood Reporter sono emersi in queste ore nuovi dettagli sulla prossima incarnazione cinematografica della saga fantasy creata da JRR Tolkien.

In una dichiarazione ufficiale, Warner Bros ed Embracer Group si sono detti consapevoli dell'importanza che i film de Il signore degli anelli ricoprono nella storia del cinema e hanno affermato che il compito da svolgere sarà arduo: "Comprendiamo quanto siano stati apprezzati questi lavori e collaborando con i nostri partner di New Line Cinema e Warner Bros. Pictures intendiamo onorare il passato, guardare al futuro e aderire al più alto livello di qualità e valori di produzione possibile", ha affermato Lee Guinchard, CEO di Freemode, che fa parte di Embracer.

Inoltre, i capi della divisione cinematografica della Warner Bros., Michael De Luca e Pamela Abdy, hanno specificato di non essere interessati a rifare ciò che ha già fatto Peter Jackson, affermando nella loro dichiarazione che i nuovi film de Il signore degli anelli esploreranno altri angoli del mondo fantasy di Tolkien: "Vent'anni fa, New Line ha compiuto un atto di fede senza precedenti per realizzare le incredibili storie, far vivere i personaggi e costruire il mondo de Il Signore degli Anelli sul grande schermo. Il risultato è stata una serie storica di film che sono stati apprezzati da diverse generazioni di fan. Ma nonostante la portata e i numerosi dettagli amorevolmente racchiusi nelle due trilogie di Peter Jackson, l'universo vasto, complesso e abbagliante immaginato da J.R.R. Tolkien rimane in gran parte inesplorato al cinema. L'opportunità di portare i fan a scoprire nuove parti della Terra di Mezzo è un onore per noi, e siamo entusiasti di collaborare con la Middle-earth Enterprises e Embracer in questa avventura".

L'accordo, tra l'altro, non è un ritorno a casa solo per Il signore degli anelli, ma anche una reunion per De Luca, che era presidente della produzione per New Line quando il primo film della trilogia de Il signore degli anelli, La compagnia dell'anello di Peter Jackson, iniziò la produzione, anche se uscì dalla compagnia prima della distribuzione del film. New Line, che tra l'altro, l'anno prossimo pubblicherà anche il nuovo film animato La guerra dei Rohirrim, in uscita ad aprile 2024.

