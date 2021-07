Il Signore degli Anelli, le date per non perdervi la trilogia in 4K al cinema!

A vent'anni di distanza dall'uscita de Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, la leggendaria trilogia di Peter Jackson torna nei cinema italiani rimasterizzata in 4K in tre eventi speciali: ecco le date ufficiali confermate da un recente posto di Warner Bros. Italia.

Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello: dal 22 al 26 luglio

Il Signore degli Anelli - Le Due Torri: dal 27 al 30 luglio

Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re: dal 31 luglio al 4 agosto

Come anticipato in precedenza, non si tratterà delle versioni viste al cinema all'epoca ma delle nuove edizioni rimasterizzate in 4K arrivate sul mercato lo scorso dicembre. Tuttavia, non è ancora chiaro se le tre pellicole verranno proposte anche al cinema nella loro versione integrale.

La saga tratta dal romanzo di J. R. R. Tolkien torna in Italia dopo che lo scorso marzo ha contribuito al rilancio delle sale cinematografiche cinesi. "È davvero fantastico poter rivisitare la trilogia de Il Signore degli Anelli" aveva dichiarato il regista neozelandese. "Il tema centrale del mondo in uno stato di agitazione nel quale la gente comune, in questo caso gli hobbit, la rendono non una storia di eroi o supereroi, ma una storia di persone normali che decidono di salvare il loro mondo. E alla fine ci riescono attraverso una lunga serie di difficoltà."

Intanto, qui potete trovare un video che mostra le differenze de Il Signore degli Anelli in 4K.