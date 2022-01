Il Signore degli Anelli, cosa è successo alla Compagnia dopo la sconfitta di Sauron?

A 20 anni di distanza dall'uscita de Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, proviamo a scoprire insieme quale è stato il destino di questo 9 eccezionali viandanti che sono riusciti nell'epica impresa di sconfiggere Sauron e distruggere l'Anello del Potere tra le fiamme del Monte Fato.

Come saprete sicuramente, e come visto anche al termine de Il ritorno del re, qualche tempo dopo la fine della guerra, Gandalf e Frodo s'imbarcano assieme a Bilbo, Elrond e Galadriel alla volta di Aman e, presso i Porti Grigi, ha luogo il commovente addio con gli altri membri della Compagnia.

Merry e Pipino sono divenuti i più famosi Hobbit della Contea e alla loro morte, per decreto di Re Elessar vennero sepolti nelle Tombe dei Re, come Grandi Eroi di Gondor. Sam ha vissuto una lunga e felice vita con la sua Rosie, diventando ben sette volte Sindaco di Pietraforata. Alla morte della sua amata moglie, si è imbarcato alla volta di Aman per riabbracciare il suo adorato Padron Frodo.

Aragorn invece, si è spento nel 120 QE scegliendo di accettare serenamente il fato degli uomini e tramandando la sua corona al figlio Eldarion. Alla sua scomparsa, Legolas ha deciso a sua volta la rotta alla volta delle Terre Immortali. Sembra che con lui sia partito anche il Nano Gimli.

Chissà se Elijah Wood è a conoscenza del destino dei membri de La Compagnia dell'Anello. L'attore ha infatti di recente ammesso di non aver ancora terminato i libri de Il Signore degli Anelli. E voi, ne eravate a conoscenza?