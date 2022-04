Il Signore degli Anelli, cosa succede ad Arwen dopo la trilogia?

La trilogia de Il Signore degli Anelli si chiude con il ritorno dei nostri eroi nella Contea e la partenza di Frodo, svelandoci solo in parte quello che sarà il futuro dei protagonisti della storia: il lavoro di Tolkien non si è però fermato alla fine de Il Ritorno del Re, proseguendo invece nel tratteggiare il destino dei vari personaggi.

Prendiamo Arwen, ad esempio: alla fine de Il Signore degli Anelli lasciamo l'elfa in compagnia del suo amato Aragorn, regina di una Gondor pronta finalmente ad un futuro di prosperità. Ma cosa succede alla figlia di Elrond dopo l'incoronazione di Aragorn?

Il personaggio interpretato da Liv Tyler resta, com'era logico presumere, accanto al suo vero amore per tutta la vita, giocando un ruolo fondamentale nella gestione del regno: quando Aragorn si troverà a regnare anche su Arnor, infatti, sarà proprio Arwen ad impegnarsi quanto e più del re per far sì che il reame in rovina ritorni finalmente agli antichi splendori.

La coppia darà quindi vita a numerose figlie e ad un solo figlio, Eldarion, che succederà al trono del padre: i due resteranno quindi insieme fino alla morte del personaggio di Viggo Mortensen alla veneranda età di 210 anni, dopodiché Arwen si lascerà morire dal dolore, preferendo raggiungere il suo amato al godere della sua immortalità.

Eravate a conoscenza del destino di Arwen? Di quali altri personaggi sareste curiosi di conoscere il finale?