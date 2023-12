Il Signore degli Anelli, cosa sappiamo sul futuro della saga al cinema

Dopo la trilogia capolavoro di Peter Jackson e il prequel seriale su Prime Video c'è un grande futuro per Il Signore degli Anelli al cinema: vediamo allora tutto quello che sappiamo al momento sulla saga tratta dai libri di Tolkien.

Il primo in ordine di uscita è Il Signore degli Anelli: la guerra dei Rohirrim, l'unico per il quale abbiamo al momento una data certa, cioè il 13 dicembre 2024. Si tratta di un lungometraggio animato con l'animazione che si rifarà ai film di Peter Jackson, come se il prodotto fosse una sorta di prequel spirituale della trilogia. Sarà infatti ambientato 183 anni prima di Le due torri e racconterà la storia di Helm Hammerhand, re di Rohan divenuto poi leggenda che dovrà difendersi da un esercito di Dunlendings.

Poi abbiamo i nuovi film della saga che però non hanno una data. Non abbiamo troppi dettagli al momento, ma sappiamo che i film si baseranno appunto su Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit e non su altri lavori di Tolkien. Non si dovrebbe comunque trattare di un remake della trilogia di Peter Jackson, ma di storie che avvengono in quel periodo oppure narrate da Tolkien in quei romanzi. Ci sono infatti grosse aspettative sui nuovi film de Il Signore degli Anelli, anche dal punto di vista dei guadagni.

Questo è al momento tutto quello che sappiamo, con un film animato già ben definito e altri di cui sappiamo ancora relativamente poco. Non ci resta che aspettare e scoprire cosa gli scritti di Tolkien ci riserveranno.

E voi quanto aspettate questi film? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a cosa pensa Elijah Wood dei nuovi film de Il Signore degli Anelli.