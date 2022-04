Il Signore degli Anelli, cosa rende Gandalf più potente di Saruman?

Quando facciamo la conoscenza di Saruman, nel corso de Il Signore degli Anelli, lo Stregone Bianco ci viene presentato come infinitamente più potente di Gandalf, come dimostratoci, d'altronde, dallo scontro che si consuma tra i due quando il personaggio di Christopher Lee rivela la sua alleanza con Sauron.

Ma cos'è, allora, che cambia le carte in tavola? Perché Gandalf, dopo il suo ritorno come Gandalf il Bianco, risulta decisamente più potente del suo vecchio superiore? Per capire bene tutta la vicenda occorre fare un passo indietro fino all'arrivo degli Stregoni nella Terra di Mezzo.

Gli Stregoni, come la gran parte dei fan ben sa, sono infatti nient'altro che dei Maiar inviati per aiutare la gente della Terra di Mezzo a combattere le forze di Mordor: con Radagast messo fuori uso dagli eventi de Lo Hobbit e i due Stregoni Blu scomparsi nel nulla, però, Gandalf e Saruman sono, agli albori della Guerra dell'Anello, ormai gli unici dei cinque rimasti abili e arruolabili.

Con il voltafaccia di Saruman, dunque, Gandalf rimane l'unico Stregone fedele fino alla fine al volere di Eru, la divinità creatrice di Arda: sarà lo stesso Eru, dunque, davanti al sacrificio di Gandalf con il Balrog, a decidere di concedere al nostro una seconda possibilità, inviandolo nuovamente sulla Terra di Mezzo con un leggero "upgrade", conferendogli di fatto il potere di tutti gli Stregoni insieme.

A questo punto Saruman non può certo competere: Gandalf, d'altronde, non avrà neanche bisogno di muovere un dito per liberarsi del suo vecchio alleato! A tal proposito, intanto, cerchiamo di capire come sia realmente andato il combattimento tra Gandalf e il Balrog.