Il Signore degli Anelli, Cosa pensa Elijah Wood dei nuovi film?

Waener Bros. Discovery ha in mente di sviluppare nuovi film basati su Il signore degli anelli, lo studio ha annunciato questo lo scorso febbraio. La star che ha interpretato il giovane Frodo Baggins nella leggendaria saga firmata Peter Jackson ha espresso la sua "sorpresa" per le idee messe in cantiere dallo studio.

"Sono affascinato ed emozionato. Spero che possa venire fuori qualcosa di bello", ha rivelato l'attore alla rivista GQ riguardo ai nuovi film.

Elijah Wood ha continuato, spiegando che era a conoscenza del motivo per cui si voglia sfruttare ulteriormente la proprietà intellettuale del Signore degli Anelli, dopotutto perché possedere i diritti su una proprietà del genere senza produrre del materiale? Non va dimenticato il fatto che Tolkien è tra le star scomparse più redditizie.

Il protagonista della saga originale ha poi espresso una speranza, forse vana, che la creatività degli autori possa prevalere sul capitalismo.

"Sono conscio del fatto che al centro di tutto ci sia il fare soldi. Ma l'arte può venire dal commercio, queste due cose non si escludono a vicenda. I film di Jackson sono nati dalla passione per i libri di Tolkien e dal desiderio di vederli realizzati. Spero solo che la stessa motivazione sia alla base di coloro che si prenderanno carico dei nuovi progetti".

Tutto ciò che lo studio ha confermato fino ad ora è che ci saranno "più film basati sulle opere di JRR Tolkien", senza precisare se possa trattarsi di reinterpretazioni o sequel dei film di Peter Jackson.

La volontà di Warner di incentivare la lavorazione di questi prodotti arriva in parallelo ad una aggressiva spinta promozionale per il loro servizio streaming, ora rinominato Max. C'è quindi da aspettarsi che tra non molto possano arrivare ulteriori informazioni su questi nuovi prodotti.

