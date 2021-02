Il Signore degli Anelli, cosa hanno fatto i membri della compagnia dopo il finale?

Li abbiamo seguiti per migliaia di pagine e tre film della durata di circa 12 ore complessive, affezionandoci a loro, soffrendo e gioendo con loro: ci sembra quindi piuttosto naturale farci cogliere dalla voglia di sapere quale sia stato il destino dei membri della Compagnia dell'Anello dopo gli eventi de Il Signore degli Anelli.

Quello di Frodo lo conosciamo tutti: il portatore dell'Anello si mette in viaggio con gli elfi alla volta delle Terre Immortali dopo aver fatto finalmente ritorno nella Contea. Ciò che non tutti sanno è che qualche anno dopo il nostro verrà raggiunto dal fedele Sam, al quale verrà concesso tale privilegio in virtù del fatto di esser stato anch'egli portatore dell'Anello: Samvise lascerà quindi la Contea alla figlia Eleanor dopo la morte dell'amata moglie, decidendo poi di seguire le orme del suo amato ex-padrone ed eterno amico.

Merry finisce invece per prendere in sposa Estella Bolger e diventare Maestro di Buckland, salvo poi mettersi nuovamente in viaggio alla volta di Gondor insieme all'inseparabile Pipino (nel frattempo diventato capo militare degli Hobbit): entrambi resteranno lì fino alla fine dei loro giorni, venendo sepolti accanto ad Aragorn dopo la loro morte.

A proposito di Aragorn: salito al trono come Elessar II, l'ex-ramingo lascia la corona nelle mani del figlio Eldarion nell'anno 120 della Quarta Era, rendendosi conto di essere ormai vicino alla fine dei suoi giorni: il re morirà quindi di lì a poco, seguito un anno dopo dall'amata Arwen, rimastagli accanto fino alla fine e morta di dolore dopo la scomparsa dell'uomo per cui aveva rinunciato all'immortalità.

Gimli, infine, riesce ad instaurare un nuovo regno dei Nani nelle Caverne Scintillanti, divenendone il primo signore: successivamente, decide insieme all'inseparabile Legolas di seguire l'esempio di Frodo, mettendosi in viaggio per le Terre Immortali e diventando il primo nano a cui sia mai stato accordato il permesso di mettervi piede. A proposito della più bella storia d'amicizia tra nano ed elfo che sia mai stata raccontata: ecco quanti nemici sono stati uccisi da Gilmi e Legolas nel corso de Il Signore degli Anelli.