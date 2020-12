Il Signore degli Anelli, la confessione di Viggo Mortensen: il triste destino dei cavalli

Viggo Mortensen, interprete di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli, ha svelato il triste destino che ha riguardato i cavalli cavalcati dal suo personaggio nella celebre saga diretta da Peter Jackson e tratta dall'universo letterario di J.R.R. Tolkien. Mortensen ha svelato questo particolare durante un'intervista a NME.com.

Viggo Mortensen comprò i destrieri che montava Aragorn nell'epopea di Jackson quando le riprese terminarono ma ha annunciato che gli animali in seguito sono morti:"In realtà c'erano tre cavalli che ho comprato; erano in vendita una volta terminato il film" ha dichiarato l'attore.



"C'erano i due che avevo cavalcato - il sauro e il 'big bay' che cavalca Aragorn - ma ho comprato anche il cavallo bianco che Arwen cavalca in La Compagnia dell'Anello quando viene inseguita attraverso la foresta dai Nazgûl".

Mortensen ha dichiarato:"La persona che ha fatto quel pezzo spettacolare di equitazione era una stunt-woman con la quale ho finito per fare amicizia. Sapevo quanto le piacesse quel cavallo, quindi gliel'ho comprato. Quello è ancora in giro ma gli altri due sono morti".

Una notizia triste ma piuttosto prevedibile:"Avevano già una certa età quando giravamo e sono passati 20 anni" ha ricordato Mortensen.

Nell'intervista Viggo Mortensen ricorda una scena tagliata nella quale era vestito da elfo:"C'era una scena che abbiamo girato come una sorta di flashback della memoria. Era dai giorni del corteggiamento quando ha incontrato Arwen per la prima volta... Avevano cercato di farmi sembrare il più giovane possibile. Avevo capelli diversi ed ero vestito come un elfo".



