Il Signore degli Anelli, confermate le date d'uscita cinesi ella trilogia di Peter Jackson

Con una data di pubblicazione felice ma tardiva, Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello di Peter Jackson uscirà finalmente nelle sale cinematografiche cinesi nella giornata di domani, 16 aprile 2021, seguito poi da Le due Torri venerdì 23 aprile, mentre non c'è ancora una release per Il ritorno del Re.

La Trilogia Cinematografica verrà distribuita nei cinema cinesi in versione rimasterizzata in 4K 2D nelle sale normali e anche in quelle IMAX e in altri formati premium. Come dicevamo, non c'è ancora una data d'uscita per il capitolo finale della saga, che comunque stando a Warner Bros. dovrebbe arrivare molto presto. Il problema è la festa del 1 maggio in Cina, evento per cui sono in programma nelle sale cinematografiche del paese molti titoli locali.



Il Signore degli Anelli: La compagnia dell'Anello uscì per la prima volta in Cina nel 2002, molto prima che cominciasse la crescita esponenziale del mercato cinematografico cinese. Incassò 8.6 milioni di dollari attuali mentre Le due Torri ebbe un drastico calo nel 2003, assestandosi sui 3 milioni. Il Ritorno del Re, tuttavia, si rivelò un "successo", portando a casa nel mercato cinese 10,4 milioni di dollari.



La nuove release rimasterizzate puntano a far conoscere o riscoprire la saga alla popolazione cinese che ha ancora poca familiarità con il prodotto.