Il Signore degli Anelli: nella Terra di Mezzo gli Hobbit celebrano il Natale?

Stasera su Mediaset 20 torna in onda Il signore degli anelli di Peter Jackson con il primo capitolo della saga cinematografica, La compagnia dell'anello: una scusa come un'altra per passare la vigilia di Natale in compagnia degli abitanti della Terra di Mezzo.

Ma a questo proposito, vogliamo togliervi una curiosità: nella Terra di Mezzo de Il signore degli anelli si festeggia il Natale?

Purtroppo, se vi siete divertiti ad immaginare Galdalf vestito come Babbo Natale, dobbiamo infrangere i vostri sogni: no, nella Terra di Mezzo non si festeggia il Natale, e tale festività non esiste nel calendario degli Hobbit. Questo perché, ovviamente, la storia inventata da JRR Tolkien è ambientata in un mondo che non conosce la storia di Gesù e che non ha nulla a che vedere con la religione cristiana.

Tuttavia, nel calendario degli Hobbit esistono due giornate di festa - denominata Yule - che segnano la fine dell'anno corrente e l'inizio di quello successivo: il nostro capodanno, in sostanza. Comparando il calendario degli Hobbit con quello del nostro mondo, la festa di Yule ricorrerebbe tra i 'nostri' 21 e 22 dicembre, ma dato che nella Contea le festività sono sempre viste di buon occhio, nel periodo di 'Yule' gli Hobbit organizzano anche un 'Festival d'Inverno' che va avanti ininterrottamente per sei giorni e che coincide con il solstizio di inverno (dunque il Festival d'Inverno ha luogo durante i giorni più brevi e più oscuri dell'anno).

Non solo: il termine Yule non fu scelto a caso da JRR Tolkien, dato che la parola nell'inglese arcaico veniva utilizzata per riferirsi al Natale (e nell'inglese pre-cristiano, per riferirsi al solstizio d'inverno).

