Il Signore degli Anelli, ecco come la trilogia di Peter Jackson si collega al Natale

Le vacanze di Natale sono un buon momento per riguardare la trilogia de Il Signore degli Anelli, anche se apparentemente non possiamo collegare questi film al Natale. Potreste impiegare nove ore per riguardare i tre film durante le vacanze, e potreste scoprire che invece qualcosa di natalizio si nasconde dietro queste pellicole.

Intanto, La compagnia dell'anello, Le Due Torri e Il ritorno del re sono arrivati tutti nei cinema nella settimana che precede il Natale tra il 2001 e il 2003. Questa sicuramente è una scelta legata all'industria cinematografica e agli incassi garantiti in un certo periodo dell'anno. Purtroppo di questi tempi la magia del cinema non può essere replicata ma riguardare i film, nello stesso periodo ogni anno, può almeno farci tornare bambini per un po'.



C’è un dettaglio nel materiale originale collegato al Natale, nel libro La Compagnia dell'Anello Tolkien ha scritto che il viaggio dei nostri protagonisti è partito in "una fredda giornata grigia verso la fine di Dicembre”, ma solo leggendo nell'Appendice B il calcolo degli anni si scopre che il giorno specifico è nientemeno che il 25 dicembre. Questo dettaglio potrebbe annoverare il film come uno dei più classici film natalizi!

Non volgiamo esagerare certo, ma nessuno come Gollum è più attaccato ai beni materiali, ciò illustra le conseguenze di un’ossessione e come queste possano diventare pericolose. Si potrebbe collegare al lato consumistico del Natale, non trovate? Inoltre nessuno più di Gandalf potrebbe ricordarci Babbo Natale, con la sua lunga barba bianca e i modi gentili, e soprattutto con la sua magia. Di certo non porterà doni in tutta la Terra di Mezzo, ma aiuta Frodo e la compagnia a portare a termine la missione proteggendo un bene prezioso.



Altri personaggi che possono farci ricordare il Natale sono sicuramente gli Elfi che in questo caso però non creano giocattoli per bambini nel laboratorio di Babbo Natale, ma sono comunque magici e immortali, come Babbo Natale stesso.



Un elemento fondamentale per proporre la visione di questi film sotto le feste è che sono divertenti sia per i bambini che per gli adulti e sono un buon modo per trascorrere un po’ di tempo insieme grazie alla magia delle feste. E poi, non c'è niente di meglio di un buon film, in questo caso di tre, buonissimi, film.



Recentemente Viggo Mortensen ha rivelato quale scena avrebbe voluto vedere nel film e che non è stata inserita nel montaggio finale, invece Kumail Nanjiani ha già iniziato il suo rewatch annuale de Il Signore degli Anelli, probabilmente anche lui considera la trilogia adatta al Natale!