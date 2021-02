Il Signore degli Anelli, ecco come salvarono il franchise da Harvey Weinstein

La faida tra Peter Jackson e Harvey Weinstein durante lo sviluppo iniziale della trilogia de Il Signore degli Anelli è stata raccontata in un nuovo saggio di Polygon, scritto dal giornalista cinematografico Drew McWeeny. Weinstein si assicurò i diritti dei libri di J.R.R. Tolkien sulla Terra di Mezzo attraverso la Miramax.

Lavorare con Weinstein si rivelò davvero complicato, tanto che il produttore nascose il budget a Jackson per almeno un anno e mezzo.

A quel punto il team decise di far trapelare la sceneggiatura. L'obiettivo era quello di far notare il progetto e liberarlo dalle grinfie di Weinstein e dai limiti che il produttore stava imponendo.



New Line Cinema era interessata ad accettare il progetto e divulgare la sceneggiatura alla redazione di Ain't It Cool News aveva l'obiettivo di spingere il franchise in quella direzione.

"Peter Jackson aveva già avuto qualche contatto con Ain't It Cool a quel punto e c'erano molte persone di WingNut e WETA che erano in contatto. Si sentivano come se stessero creando qualcosa di eccezionale ed erano preoccupati di non trovare uno studio disposto a farsi avanti" ha scritto il giornalista.

New Line Cinema alla fine è intervenuta per salvare Il Signore degli Anelli, nonostante Harvey e Bob Weinstein siano rimasti accreditati come produttori esecutivi.

Grazie a New Line, Peter Jackson fu incoraggiato a creare una trilogia. Il resto è storia.



