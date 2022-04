Il Signore degli Anelli, come ha fatto Gandalf a sconfiggere il Balrog?

Dopo avervi raccontato la durata del viaggio di Frodo ne Il Signore degli Anelli, oggi torniamo a parlare della celebre saga fantasy creata da Tolkien e in particolare del memorabile scontro tra Gandalf e il Balrog.

In "La Compagnia dell'Anello", Gandalf il Grigio si trova a dover affrontare il Balrog, che apparentemente sconfitto sul ponte di Khazad-dûm, utilizza la sua frusta fiammeggiante per afferrare lo stregone e precipitare con lui negli abissi.

I momenti che seguono non sono però chiari a molti, anche per chi ha l'abitudine di godersi i film di Peter Jackson più volte l'anno. Gandalf infatti, inizialmente ritenuto morto, riesce in qualche modo a sconfiggere il Balrog e a tornare dai suoi amici, elevandosi dalla sua posizione iniziale di Gandalf il Grigio a quella di Gandalf il Bianco.

Dopo la loro battaglia sul ponte di Khazad-dûm, Gandalf e il Balrog cadono per una distanza incredibilmente lunga, nelle profondità dell'abisso, prima di precipitare finalmente in un profondo lago sotterraneo. Lo shock del freddo risveglia Gandalf, ma soprattutto spegne la fiamma del Balrog, indebolendolo immensamente.

Il Flagello di Durin tenta così la fuga, ma Gandalf lo insegue per otto giorni, fino ad arrivare in cima picco di Celebdil. Il Balrog riprende i poteri e la lotta tra i due prosegue per due giorni e due notti, fino a quando il demone, esausto, cade morto distruggendo il lato della montagna sottostante. Anche lo stregone, però, che privato del suo bastone aveva combattuto con la sua potente spada elfica, perisce. Il suo spirito rimane comunque legato alla Terra di Mezzo e vaga lontano prima di fare ritorno come Gandalf Il Bianco.

