Il Signore degli Anelli: come festeggerebbero San Valentino i personaggi del film?

La prima settimana di febbraio è già quasi andata e si avvicina il San Valentino, la festa degli innamorati. E a un appassionato di fantasy può esser capitato di aver pensato come avrebbero festeggiato le maggiori ricorrenze i personaggi dei suoi film preferiti. Perché allora non toglierci la curiosità in merito a Il Signore degli Anelli?

No, questa volta non si tratta dello Zodiaco di Animali Fantastici o dell'Oroscopo Cinese Marvel, e nemmeno di che film vedere su Disney+ in base al vostro segno.

Questa volta vogliamo chiamare in causa il San Valentino, come suggeriscono i colleghi di Screen Rant, e abbinarlo a una delle saghe letterarie e cinematografiche (e presto anche televisive) più celebri: Il Signore degli Anelli.

Così eccoci a immaginare come passerebbero la festa degli innamorati i vari personaggi della saga, da Grodo a Legolas, da Galadriel a Eowyn, basandoci sulle loro personalità.

E se un tipo come Pipino potrebbe preferire qualcosa di vistoso e spettacolare come uno spettacolo pirotecnico, probabilmente qualcuno come Eowyn o Legolas preferirebbe condividere il tempo allenandosi. C'è poi chi si dedicherebbe a passeggiate nel bosco o picnic in giardino, o chi è più da classica cena al lume di candela.

Scopriamo insieme allora come i personaggi de Il Signore degli Anelli potrebbero passare il San Valentino, e fateci sapere nei commenti se siete d'accordo con gli abbinamenti.

Gimli: Pub

Pipino: Spettacolo Pirotecnico

Frodo: Cena a Casa Baggins e tour dello studio

Galadriel: Passeggiata nel bosco

Eowyn: Allenamento con le spade

Faramir: Cena e visita al museo

Arwen: Musica nella dimora di Elrond

Sam: Picnic in giardino

Aragorn: Giro a cavallo per le montagne