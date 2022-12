Il Signore degli Anelli, come si sono conosciuti Aragorn e Arwen?

L'amore tra Aragorn e Arwen ci ha commossi e continua a commuoverci ad ogni lettura o visione de Il Signore degli Anelli: la trilogia principale, letteraria o cinematografica che sia, non ci spiega però in che modo i due amanti abbiano incrociato i reciproci sguardi per la prima volta, dando vita a un sentimento così forte.

Per approfondire quest'aspetto del loro legame dobbiamo affidarci agli altri scritti di Tolkien, che in effetti ci forniscono tutti i dettagli necessari: torniamo quindi un po' indietro nel tempo, a quando Aragorn era nient'altro che un bambino di 2 anni che, da pochissimo orfano di padre, viene accolto a Gran Burrone da Elrond che ritiene saggio evitare di metterlo al corrente sul suo lignaggio.

Lignaggio del quale Aragorn viene a conoscenza solo all'età di 20 anni, quando avviene, appunto, il primo incontro con Arwen appena rientrata a casa dopo un lungo soggiorno a Lothlorien: tra i due l'attrazione è praticamente istantanea, ma Aragorn, che è già un tipo di poche parole, non ritiene sia il caso di esporsi.

Il futuro re di Gondor lascia quindi Gran Burrone per unirsi ai Raminghi, facendo ritorno solo dopo 29 anni: un'eternità per un essere umano, ma non per un'elfa come Arwen, a cui quasi pare che Aragorn sia stato via, in proporzione, non più di qualche mese. La nostra è dunque sempre più convinta del sentimento verso il vecchio ospite di suo padre, al punto da promettergli la sua mano e di dirsi disposta a rinunciare all'immortalità per lui.

Il resto, ovviamente, è storia nota: eravate a conoscenza delle origini di questo grande amore? Fatecelo sapere nei commenti! Scopriamo, intanto, cosa ne è stato di Aragorn dopo gli eventi de Il Signore degli Anelli.