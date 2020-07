Il Signore degli Anelli: ecco come sarebbe il cast a sessi invertiti

Sì, ok: i protagonisti de Il Signore degli Anelli li abbiamo già visti un po' in tutte le salse, dalla versione FaceApp a quella paperelle di gomma, ma vi siete mai chiesti quali attori avrebbero potuto ricoprire i rispettivi ruoli a sessi invertiti?

Il gender swap dei personaggi ormai non è più una pratica poco comune, anzi, viene attivamente promossa come scelta creativa ottimale in talune situazioni, come ad esempio in Doctor strange per il ruolo dell'Antico o in The Boys per Stormfront, ruoli ricoperti rispettivamente dalla iconica Tilda Swinton e dalla bravissima Aya Cash.

Ma cosa succederebbe se scambiassimo il genere dell'intero parco di personaggi principali di una delle saghe letterarie e cinematografiche più famose al mondo?

Su LiveJournal (via BuzzFeed) è stato fatto esattamente ciò, ed ecco che Alexis Bledel (Gilmore Girls, The Handmaid's Tale) diventa Frodo; Keira Knightley (Pirati dei Caraibi, Espiazione), in un divertente parallelo, sostituisce il collega di Pirati dei Caraibi Orlando Bloom come Legolas, Cate Blancett (Thor: Ragnarok, Carol) diventa Aragorn, con Ben Barnes (Dorian Grey, Le Cronache di Narnia: Il Principe Caspian) che di contro diventa Aerwen; Ewan McGregor (La Bella e la Bestia, Star Wars) è Eowyn, mentre a Helen Mirren (The Queen, Ella & John) spetta l'incarico di calarsi nei panni di Saruman.

Nella nostra gallery troverete questi e altri "fancast gender swapped", ma fateci sapere voi chi vedreste bene invece nei panni dei rispettivi personaggi in una simile situazione ipotetica.