Il Signore degli Anelli, come cambia lo scontro tra Gandalf e Saruman dal libro al film?

Il confronto tra Gandalf e Saruman è senz'altro uno dei momenti più intensi de Il Signore degli Anelli: si tratta di un faccia a faccia tra due degli esseri più potenti della Terra di Mezzo, con tutta la tensione e il dramma che ne conseguono. Libro e film, però ci raccontano la cosa in due versioni leggermente diverse tra loro.

Partiamo dalla celebre scena del film di Peter Jackson: nella versione cinematografica tra i due stregoni avviene un vero e proprio scontro durante il quale i nostri sfoggiano tutto il loro immenso potere, con Saruman che riesce ad avere la meglio su Gandalf, disarmandolo e imprigionandolo sulla sommità di Orthanc.

La versione del libro è invece meno cruenta: Gandalf, infatti, non oppone resistenza a Saruman, rifiutando il suo ultimatum ma accettando la consapevolezza di poter fare ben poco per sfuggire all'imprigionamento, essendo Saruman ancora troppo potente per lui ed avendo questi alle spalle un esercito di orchi.

Il Gandalf di Tolkien è dunque più riflessivo di quello di Jackson, e preferisce quindi arrendersi momentaneamente al suo destino nell'attesa di escogitare qualcosa che possa far pendere l'ago della bilancia a suo favore. E voi, quale delle due versioni preferite? Fatecelo sapere nei commenti!