Il Signore degli Anelli, com'è nata l'idea di JRR Tolkien?

Un universo come quello in cui è ambientato Il Signore degli Anelli non si crea per caso: dietro la genesi della celebre opera di J.R.R. Tolkien c'è un'immensa passione per la filologia e per il mondo delle fiabe, ma soprattutto tanto lavoro portato avanti costantemente a partire dalla creazione di una lingua.

Già, una lingua: da buon appassionato di filologia lo scrittore britannico partì proprio da lì per dar vita al proprio universo. Parliamo, per la precisione, del Quenya: si tratta della lingua parlata dalle più antiche razze elfiche e non a caso fu il primo idioma di Arda a prender forma concreta nella testa dell'autore, che vi diede vita già a metà degli anni '20 del secolo scorso.

Da lì in poi fu tutto un fluire di idee: una lingua bisognava di qualcuno che la parlasse ed ecco spiegato, dunque, l'arrivo degli Elfi. "Iniziai con il linguaggio e mi ritrovai ad inventare leggende dello stesso sapore" spiegò Tolkien qualche tempo dopo, tornando anche sul desiderio di creare una sua mitologia che andasse a colmare il vuoto presente nella mitologia storica inglese: "Fin da quando ero piccolo la povertà del mio amato paese mi rattristava: non possedeva delle storie veramente sue. Desideravo creare un insieme di leggende più o meno connesse fra loro, dalle più complicate e cosmogoniche fino alle favole romantiche... e volevo semplicemente dedicarlo all'Inghilterra, al mio paese" furono le parole dello scrittore al riguardo.

