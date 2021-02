Il Signore degli Anelli, com'è morto Aragorn dopo Il Ritorno del Re?

Ne ha passate tante Aragorn, nel corso de Il Signore degli Anelli: la vita del personaggio interpretato da Viggo Mortensen nella trilogia di Peter Jackson è un susseguirsi di rinunce, fughe, identità fittizie e sanguinose battaglie. Possibile che il nostro abbia trovato un po' di pace a un certo punto?

I film di Peter Jackson, in effetti, ci costringono a dire addio al personaggio dopo la sua incoronazione a Re di Gondor e Arnor con il nome di Re Elessar assegnatogli da Galadriel: per sapere quale sia stato il destino del nostro dopo la fine della leggendaria Guerra dell'Anello, dunque, non resta altro da fare che rivolgerci alle appendici dei libri scritti da Tolkien.

Il mistero è dunque presto risolto: dalle parole del celebre autore scopriamo che il nostro Aragorn abbia vissuto in pace al fianco dell'amata Arwen e regnato sul Regno del Nord e del Sud fino all'anno 120 della Quarta Era della Terra di Mezzo, dando inoltre vita a due figlie e un figlio, Eldarion, divenuto quindi il suo legittimo erede. Il Re muore quindi serenamente dopo ben 210 anni di vita (122 dei quali passati a sedere sul trono), seguito dopo breve tempo da Arwen, morta a causa del dolore per la perdita dell'uomo amato. A proposito di Aragorn, intanto: Viggo Mortensen ha ammesso che tornerebbe volentieri in un nuovo progetto su Il Signore degli Anelli.