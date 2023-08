Il Signore degli Anelli, la colonna sonora votata la migliore di sempre

La colonna sonora de Il Signore degli Anelli di Howard Shore, è stata votata come musica da film preferita in Regno Unito. Vincitrice di tre Oscar, tre Golden Globe e quattro Grammy, la soundtrack si è lasciata alle spalle altre colonne sonore che hanno fatto la storia come quelle di John Williams per Schindler's List e Star Wars.

L'elenco delle 100 migliori colonne sonore è stato compilato dalla popolare stazione radiofonica britannica Classic FM, come parte della Movie Music Hall of Fame. Al sondaggio hanno partecipato più di 10.000 persone.



Howard Shore ha accolto con queste parole il riconoscimento:"Molte grazie a tutti gli ascoltatori di Classic FM. Sono molto felice di essere riuscito ad avvicinarvi un po' di più alla Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien". Scoprite in che ordine guardare Il Signore degli Anelli, dopo l'uscita della seconda trilogia de Lo Hobbit e Gli anelli del potere.



John Williams può consolarsi sapendo di essere il compositore più popolare in Regno Unito, con cinque voci nella Top 20 e undici nella Top 100 assoluta, tra cui Jurassic Park, Harry Potter, Indiana Jones, Salvate il soldato Ryan, E.T., Lo squalo, Superman, Incontri ravvicinati del terzo tipo e Wars Horse, seguito da Hans Zimmer, con le musiche composte per Il gladiatore, Interstellar, Il re leone, Inception, Pirati dei Caraibi, L'amore non va in vacanza, Il cavaliere oscuro, Dunkirk, No Time to Die e Il codice Da Vinci.Nella classifica presente anche Ennio Morricone, con cinque colonne sonore.



Quest'estate Il Signore degli Anelli è tornato al cinema.