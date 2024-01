Il signore degli anelli, la classifica delle 5 armi più forti

J.R.R. Tolkien ha inserito parecchie armi differenti nelle sue storie de Il signore degli anelli e naturalmente Peter Jackson non poteva esimersi da includerle nella saga cinematografica. Molte di queste armi hanno dei nomi e dei poteri unici da renderle speciali. Ecco la Top 5 delle armi più potenti de Il signore degli anelli.

Chissà se sono tra gli oggetti di scena spariti dal set de Il signore degli anelli ma le armi hanno un ruolo molto importante all'interno della trama. Al quinto posto si piazza l'Orcrist, una spada forgiata dagli elfi di Gondolin. La sua forma è elegante ma si tratta di un'arma estremamente efficace. Viene consegnata a Thorin (Richard Armitage) che la utilizza contro i goblin incontrati sulle Montagne Nebbiose. I goblin riconoscono subito la spada e non riescono né a guardarla e né a toccarla senza provare un intenso bruciore.

Quarto posto per il Glamdring, un'altra spada molto famosa tra i goblin. Gandalf (Ian McKellen) la ritrova nel tesoro dei troll, e la tiene per sé per portarla in battaglia; con essa uccide il Re dei goblin e il Balrog di Morgoth, e per respingere gli orchi al Nero Cancello. Il podio è aperto da Narsil, la spada originariamente impugnata dai Re di Númenor, e successivamente spezzata da Sauron. Isildur utilizza i resti della spada per tagliare l'anello dal dito di Sauron, sconfiggendo il Signore Oscuro. Riforgiata dagli elfi in Andúril, la spada fu donata ad Aragorn (Viggo Mortensen), possiede il potere di comandare l'Esercito dei Morti.

Non ha un nome preciso ma la mazza di Sauron ha una potenza evidente sin da La Compagnia dell'Anello, evidentemente per qualche incantesimo. Sauron la utilizza nella battaglia finale con l'Ultima Alleanza.



I bastoni dei maghi sono impugnati soltanto dagli Istari (o cinque maghi). Ne Il signore degli anelli ne compaiono tre: Gandalf, Saruman il Bianco (Christopher Lee) e Radagast il Bruno (Sylvester McCoy). Conferiscono ai maghi la capacità di lanciare incantesimi e tutti e tre i maghi li utilizzano più volte per scatenare magie potenti nel corso della saga.

