Il Signore degli Anelli, clamoroso! Warner vuole nuovi film: 'Abbiamo ancora i diritti'

Dopo mesi passati a ricevere più insulti che altro dopo le infinite cancellazioni di Warner Bros. Discovery, il CEO David Zaslav potrebbe aver fatto la dichiarazione capace di far rizzare i capelli ai fan: nel bene o nel male. Perché tra i franchise su cui WBD punterà di più, cita Il Signore degli Anelli: "Abbiamo i diritti per i film".

Avete capito bene: l’universo di J.R.R. Tolkien potrebbe tornare su grande schermo, a breve e con un progetto serio a livello cinematografico. Negli ultimi mesi abbiamo imparato che David Zaslav non è uno che fa cadere le proprie dichiarazioni nel vuoto. Soprattutto se cita Il Signore degli Anelli come uno dei tre principali franchise su cui WBD intende scommettere nei prossimi anni, allo stesso livello con cui Marvel sta facendo con Star Wars e Marvel Cinematic Universe.

"Ci concentreremo davvero sui franchise", ha affermato il CEO durante l'incontro sugli utili trimestrali di WBD. "Non abbiamo un film di Superman da 13 anni. Non facciamo un film di Harry Potter da 15 anni. I film DC e Harry Potter hanno fornito molti dei profitti della Warner Bros. negli ultimi 25 anni. Quindi ci dobbiamo concentrare sui franchise: House of the Dragon ne è un esempio. Game of Thrones, Sex in the City, Il Signore degli Anelli: abbiamo ancora i diritti per i film di LOTR. Questi sono i film con marchi amati in tutto il mondo".

Zaslav ha poi rincarato: "Abbiamo molti franchise che manderebbero ancora la gente al cinema: Batman, Superman, Aquaman. Se possiamo fare qualcosa con JK Rowling su Harry Potter in futuro, o su Il Signore degli Anelli, cosa stiamo aspettando?”. Qualcuno solleva obiezioni sulla questione diritti di LOTR, visto che proprio Warner aveva contestato la messa all’asta di quelle IP, poi andate “in blocco” a Embracer Group (almeno secondo quanto reclamato dai nuovi proprietari). Se ne nascerà un contenzioso, si vedrà con l’uscita del film animato Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, prodotto da Warner e in uscita nel 2024.

Ovviamente questo non collide con il lavoro di Amazon, che continua la sua corsa verso le prossime stagioni de Gli Anelli del Potere.