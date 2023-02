Il Signore degli Anelli, clamoroso annuncio di Warner Bros: arrivano i nuovi film!

Il Signore degli Anelli sembra non passare mai di moda, se è vero com'è vero che uno dei prodotti più discussi degli ultimi mesi è stata proprio la tanto criticata Gli Anelli del Potere: l'annuncio che arriva a spezzare la monotonia di questa serata infrasettimanale, però, è di quelli capaci davvero di far sognare i fan.

Già, perché stavolta non si tratta di piccolo schermo: a scendere in campo è un colosso del calibro di Warner Bros., che pochi minuti fa ha annunciato l'arrivo nei prossimi anni di nuovi film basati sul mondo ideato da J.R.R. Tolkien e già raccontato, come ovviamente tutti ricordiamo, dall'immortale trilogia di Peter Jackson!

Non è chiaro ancora quali siano i dettagli di questa nuova iniziativa, che presumibilmente si concentrerà comunque su quelle storie ambientate nella Terra di Mezzo non ancora raccontate da film e serie TV (difficile pensare che qualcuno sia così folle da riproporre la storia già narrata da Jackson): nel piano è coinvolta anche New Line Cinema, che già si occupò della produzione dei tre film sulla Guerra dell'Anello.

La presenza di Embracer Group nell'accordo, comunque, lascia ben sperare per quanto riguarda le opere i cui diritti saranno a disposizione della produzione: da questo momento in poi, ovviamente, non c'è altro da fare che vigilare attentamente in attesa di qualsiasi novità su quelle che saranno le storie interessate dai nuovi film e, magari, sull'eventuale finestra di lancio prevista. Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione de Gli Anelli del Potere.