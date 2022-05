Il Signore degli Anelli, chi è più potente tra Sauron e Morgoth?

Il Signore degli Anelli ci abitua a considerare Sauron come un essere letteralmente imbattibile, se non distruggendo quell'Anello fonte di tutto il suo immenso potere: il Signore di Mordor ebbe però un maestro di cui si parla nel Silmarillion, Morgoth, ritenuto da molti addirittura più potente dell'entità sconfitta da Frodo e dalla Compagnia.

La realtà dei fatti, in realtà, sembrerebbe dar torto a questi ultimi: a conti fatti Morgoth dovrebbe risultare decisamente più potente di Sauron, come dimostrano alcune semplici osservazioni. La prima riguarda la natura stessa dei due: Morgoth è un Valar, uno degli esseri creati in origine da Iluvatar per governare Arda, mentre Sauron fa parte dei Maiar, esseri potentissimi (anche Gandalf lo è, ad esempio), ma creati pur sempre per servire i Valar.

A Morgoth, inoltre, potremmo dover riconoscere qualche punto di furbizia in più: la distruzione delle Lampade fu infatti uno stratagemma decisamente intelligente per far piombare Arda nell'oscurità e avere tempo e modo di corrompere il più possibile il mondo fin lì modellato secondo il volere di Iluvatar; al contrario, Sauron fu sì abilissimo nel creare gli Anelli e nel forgiare quello in grado di dominarli, ma al tempo stesso fornì, suo malgrado, al resto del mondo un modo per distruggerlo senza affrontarlo direttamente.

Infine, gli eserciti: nonostante quello di Sauron fosse un esercito decisamente imponente, Morgoth aveva dalla sua la capacità di creare esseri ben al di fuori della portata del suo allievo, basti pensare ai draghi e ai Balrog. Insomma, tra i due non sembra esserci partita: per quanto enormemente potente, Sauron non è mai riuscito davvero a superare il suo maestro! Ma a proposito di confronti, scopriamo insieme perché Gandalf è più potente di Saruman.