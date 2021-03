Il signore degli anelli: chi ha posseduto l'anello per più tempo di tutti?

Mentre attendiamo con curiosità novità sull'intrigante serie televisiva de Il Signore degli Anelli targata Amazon Prime Video, che affronterà gli eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo, torniamo a parlare in queste righe dell'amatissima saga cinematografica tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien e firmata Peter Jackson.

Addentrandoci in una solo e unica curiosità, vogliamo provare a capire chi sia il "vero" Signore degli Anelli lungo tutta la storia de La Terra di Mezzo, dalla Forgiatura dell'Unico fino alla sua distruzione nelle fauci del Monte Fato, nella Terra di Mordor. Sappiamo che a forgiare l'Anello fu il perfido Sauron, nemico dei popoli liberi e tiranno dell'Arda, che una volta indossato non se ne separò per la bellezza di 1850 anni, fino a che Isildur, durante l'Ultima Alleanza dei Popoli Liberi, proprio alle Pendici del Monte Fato, non tagliò di netto il dito con l'Anello a Sauron causando il suo improvviso indebolimento (troppo legato all'Anello) e la sua apparente sconfitta.



Anziché distruggerlo, Isildur, attratto dal suo potere, lo prese con sé e lo face suo per 2 anni, finché non venne ucciso in un agguato degli Orchi. L'anello finì in fondo al fiume Anduin, dove rimase per circa 2500 anni, per l'esattezza 2461 anni (dall'anno 2 della Terza Era al 2463), prima di essere ritrovato per caso fortuito da Déagol, un Hobbito Sturoi. Se ne innamorò subito, ma il cugino Smeagol, con lui lo vide per puro caso e, avvinto dal suo fascino, per impossessarsene arrivò a strangolare a morte il cugino, che se ne impossessò immediatamente.



Completamente soggiogato dal potere dell'anello, Smeagol venne cacciato dai suoi simili e cominciò a vivere isolato e ossessionato dall'Unico, trasformandosi nella creatura conosciuta come Gollum. Questo lo portò a vivere tra le Montagne Nebbiose, dove un giorno, dopo 478 anni, arrivò durante un suo viaggio anche Bilbo Beggins, Hobbit della Contea che trovò l'anello nella grotta di Gollum, sottraendoglielo poi dopo un gioco di indovinelli.



Lo tenne con sé per 60 anni, e nel giorno del suo 111° compleanno, nell'anno 3001 della Terza Era, anche su consiglio dell'amico Gandalf il Grigio, decise di lasciarlo in eredità al nipote Frodo Beggins insieme alle sue altre cose, questo prima di partire alla volta di un nuovo viaggio. E dall'inizio della missione di Frodo fino alla sua conclusione, passarono 17 anni. durante i quali Frodo non si separò mai dall'Unico.



Di fatto, il signore degli anelli, o il possessore più longevo dell'Unico, fu il Fiume Anduin. Dopo di lui, Sauron, quindi effettivamente è giusto che sia Sauron il vero Signore degli Anelli.



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.