Il Signore degli Anelli, chi è il personaggio più forte del mondo di Tolkien?

Chi è il personaggio più forte mai ideato da Tolkien per il mondo de Il Signore degli Anelli? La domanda è di quelle difficili, per cui vogliamo partire mettendo le mani avanti: dare una risposta certa è praticamente impossibile, tale è la varietà di poteri che popolano il mondo di Arda. Proveremo, dunque, a procedere per intuizione.

Nel corso de Il Signore degli Anelli (senza contare Lo Hobbit, Il Silmarillion ed altre opere annesse) incontriamo più di un personaggio capace di incutere timore da questo punto di vista: basi pensare al modo in cui Saruman riesce a piegare senza eccessivi sforzi uno stregone del livello di Gandalf, o al terrore suscitato dal Balrog sorto dalle viscere di Moria.

Banalmente, però, ci sembra che nessuno si avvicini lontanamente al potere di Sauron: il Signore Oscuro di Mordor, forte anche della sua mancanza assoluta di ogni tipo di scrupolo, probabilmente non sarebbe mai stato sconfitto senza la distruzione dell'Unico Anello, ragion per cui ci sembra tutto sommato ragionevole indicarlo come personaggio più potente in assoluto della trilogia cinematografica.

Ci permettiamo di sollevare soltanto un piccolo dubbio per quanto riguarda l'universo di Tolkien letterario: il Tom Bombadil ritratto da Tolkien nei suoi libri, infatti, è un personaggio incredibilmente misterioso, apparentemente inoffensivo ma, di fatto, quasi un tutt'uno con la natura stessa. Chissà che, se il nostro non avesse deciso di tenersi fuori da ogni tipo di conflitto, non staremmo raccontando una storia parecchio diversa. Per saperne di più, comunque, scopriamo insieme com'è nata l'idea de Il Signore degli Anelli.