Il signore degli anelli, chi è Isildur? La storia del personaggio de Gli anelli del potere

Dopo aver raccontato la storia di Gandalf il grigio nel mondo della Terra di Mezzo, proseguiamo i nostri approfondimenti su Il signore degli anelli: con l'uscita della nuova puntata de Gli anelli del potere, scopriamo tutto sulle origini di Isildur.

Nella mitologia della saga fantasy creata da JRR Tolkien, Isildur è un nobile del popolo dei Dúnedain di Númenor, e appartiene alla stirpe dei Signori di Andúnië, e fu il secondo Alto Re dei reami di Gondor e Arnor. Nacque da Elendil e crebbe a Númenor nel 3209 della Seconda Era, dove visse per i primi cento anni della sua vita (nell'isola di Numenor, come abbiamo visto nella nostra Mappa della Terra di Mezzo nella Seconda Era, gli umani godevano di molti privilegi) prima di partire, nel 3319 della Seconda Era, per la Terra di Mezzo, assieme al padre e al fratello minore Anárion.

Una volta giunti nella Terra di Mezzo, Elendil si stabilì dell'Eriador, dove fondò il reame di Arnor, mentre Isildur e Anárion si recarono nel sud presso l'Anduin, dove fondarono il reame di Gondor. I due eressero le città di Minas Ithil e di Minas Anor, e regnarono insieme per cent'anni, fino a quando nel 3429 della Seconda Era le forze di Sauron attaccarono Gondor scatenando una guerra: formato il cosiddetto esercito dell'Ultima Alleanza, Isildur combatté valorosamente nela Battaglia di Dagorlad e prese anche parte al successivo Assedio di Barad-dûr, nel quale però suo fratello trovò la morte. Alla fine, nel 3441 della Seconda Era, Isildur affrontò e sconfisse Sauron in duello, sottraendogli l'Unico Anello, ma come mostrato nel prologo della trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson, alla fine cedette alla sua malia diabolica e non lo distrusse, nonostante i consigli di Elrond.

Nella trilogia cinematografica, Isildur è stato interpretato da Harry Sinclair, ed è apparso per la prima volta ne La compagnia dell'anello. Nella serie tv di Prime Video, invece, il giovane Isildur ha il volto di Max Baldry.