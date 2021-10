Il Signore degli Anelli, ecco chi sono i 5 attori meno pagati della trilogia

Il successo della trilogia de Il Signore degli Anelli ha dato il via, ormai ben 20 anni fa, ad un business miliardario per la produzione ma, ovviamente, anche per i protagonisti che presero parte all'opera di Peter Jackson: ma quali di questi sono quelli che, tutto sommato, hanno portato a casa le cifre più modeste?

Sia chiaro: nessuno degli attori de Il Signore degli Anelli vive di stenti, questo possiamo darlo per assodato. Non tutti, però, hanno ad oggi a disposizione un conto in banca mastodontico pari a quello di tanti colleghi: vediamo, dunque, quali sono i 5 protagonisti della trilogia che oggi possono lamentare la disponibilità economica più limitata.

Apre la nostra classifica al contrario Liv Tyler (Arwen), con un patrimonio che si aggira sui 20 milioni di dollari; a seguire troviamo Dominic Monaghan (Merry), il cui conto in banca vale circa 12 milioni di dollari, mentre consta di "soli" 8 milioni di dollari il patrimonio di Sean Bean, indimenticabile Boromir della saga.

John Rhys-Davies (Gimli) porta a casa la medaglia d'argento con i suoi 5 milioni di dollari, mentre vince questo ben poco ambito primato David Whenam, aka Faramir, forte di soli 3 milioni di dollari. Nulla di cui lamentarsi troppo, tutto sommato, non trovate? Questioni economiche a parte, comunque, ecco per i neofiti un recap dei poteri dell'Unico Anello.