Il Signore degli Anelli, il cast celebra i 20 anni del primo film: ecco l'esilarante video

Il 19 dicembre 2001 La Compagnia dell'Anello, primo film della trilogia de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson, faceva il suo debutto al cinema e proprio per celebrare questo speciale anniversario, alcuni membri del cast si sono riuniti per realizzare qualcosa di assai speciale.

Come potete vedere nel video riportato in calce alla notizia, i rapper Method Man e Killer Mike hanno deciso di realizzare un brano per far comprendere al mondo quale sia il franchise cinematografico numero 1 e naturalmente, per farlo al meglio, si sono serviti anche degli Hobbit del nostro cuore ovvero, Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan e anche di Hugo Weaving, Orlando Bloom e l'indimenticabile Andy Serkis, interprete di Gollum.

Questa canzone piena di sarcasmo e frecciatine nei confronti di altre pellicole assai famose, è la risposta pensata dal conduttore Stephen Colbert per la mancanza di festeggiamenti riguardanti il 20esimo anniversario dell'uscita del primo film de Il Signore degli Anelli. Mentre altrove si organizzano eventi per celebrare Harry Potter e La Pietra Filosofale, sul fronte dell'epopea fantasy nata dalla penna di Tolkien tutto tace. Naturalmente questo ha letteralmente scandalizzato non solo i fan ma, anche i protagonisti della stessa trilogia.

E pensare che Il Signore degli Anelli poteva essere realizzato da I Beatles. Chissà se le cose sarebbero potute andare diversamente in qual caso. Voi come celebrerete questo importantissimo anniversario? Ditecelo nei commenti.